Powstaje jednak pytanie, na ile rozwiązanie umowy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy umowa , w trakcie której doszło do zdarzenia uzasadniającego jej rozwiązanie, wygasła z upływem terminu, na jaki została zawarta. W takim przypadku trzeba sięgnąć do orzecznictwa. W wyroku z 5 marca 2015 r., sygn. akt III PK 50/14, SN dopuścił możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika z uwagi na jego zachowanie w czasie obowiązywania wcześniejszej umowy o pracę. SN uznał bowiem, że chociaż czyn, który został pracownicy zarzucony w piśmie rozwiązującym umowę o pracę, został popełniony w czasie trwania poprzedniego stosunku pracy, to nie ma to znaczenia dla oceny prawidłowości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. SN powołał się w uzasadnieniu wyroku na wcześniejsze wyroki SN, m.in. z 13 stycznia 1986 r., sygn. akt I PRN 116/85. Przywołane orzeczenia odnosiły się do przesłanki określonej w art. 52 par. 1 pkt 2 k.p., tj. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.