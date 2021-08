Nie oznacza to jednak, że firmy, które utworzyły PPE, nie będą musiały już nic raportować w tym temacie. Pracodawca taki będzie przekazywać do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników u niego zatrudnionych na dzień 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Będzie mógł to robić albo w formie papierowej, albo elektronicznej (odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku). Problem jest bowiem taki, co w odpowiedziach dla DGP potwierdza Polski Fundusz Rozwoju, że w tej chwili nie ma ewidencji podmiotów, które nie prowadzą pracowniczych planów kapitałowych (PPK), bo oferują uczestnictwo w programach emerytalnych. Oświadczenia mają więc być tym instrumentem, który umożliwi taką weryfikację. PFR dowie się, czy pracodawcy prowadzący programy emerytalne, ale nie oferujący pracowniczych planów kapitałowych spełniają ustawowe przesłanki uprawniające do zwolnienia z ich uruchamiania (firma nie musi tworzyć PPK, jeżeli już oferuje pracownikom programy emerytalne, z których korzysta 25 proc. zatrudnionych, a składka podstawowa wynosi co najmniej 3,5 proc.).