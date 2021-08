Przed dopuszczeniem zatrudnionego do wykonywania pracy zdalnej firma będzie musiała sporządzić ocenę ryzyka zawodowego. Ma ona wskazać podwładnemu zagrożenia, które wiążą się z wykonywaniem obowiązków w formule na odległość. Nowa wersja projektu przewiduje, że zatrudniający musi uwzględniać nie tylko wpływ tej pracy np. na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy, lecz także uwarunkowania psychospołeczne takiego trybu wykonywania zadań. Chodzi o ryzyko związane np. z alienacją pracownika spowodowaną brakiem kontaktu z pozostałymi zatrudnionymi (w tym ze zwierzchnikami).

– Nie oznacza to, że każdego pracownika trzeba będzie kierować na konsultacje psychologiczne i sprawdzać na bieżąco, czy nie pogarsza się jego samopoczucie. Ocena ryzyka ma wskazać zatrudnionemu, z czym musi się liczyć. Długotrwałe odizolowanie może wywoływać negatywne skutki dla kondycji psychicznej, więc informowanie o tym jest jak najbardziej uzasadnione. Taki obowiązek ma zwrócić uwagę zatrudniających na ten aspekt stanu zdrowia zatrudnionych – wskazuje dr Jakub Szmit z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert NSZZ „Solidarność”.

Co dokładnie ma więc zrobić pracodawca?

– Zatrudniający może jednak oczywiście podejmować np. działania o charakterze integracyjnym, które będą przeciwdziałać skutkom odosobnienia. Ale to kwestia odrębna od oceny ryzyka zawodowego – wyjaśnia.

Pracodawcy! Uważajcie na zdalny mobbing. E-maile to broń obosieczna

Pracodawcy! Uważajcie na zdalny mobbing. E-maile to broń obosieczna

– Pracodawca może np. wdrożyć procedury powiadamiania o pogorszeniu się stanu psychicznego w związku ze zdalnym trybem wykonywania zadań. Nie nastręcza to szczególnych problemów, a ma znaczenie w kontekście ewentualnych roszczeń. Nie można wykluczać, że zatrudniony, którego stan zdrowia pogorszy się w związku ze zdalnym trybem pracy, będzie się domagał odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Firmy powinny brać to pod uwagę – podkreśla dr Szmit.

Wiele kontrowersji budził przepis zawarty w poprzedniej wersji projektu, zgodnie z którym to pracownik ponosi odpowiedzialność za organizację stanowiska pracy w formie zdalnej, zgodnie z zasadami ergonomii. Zdaniem związkowców takie rozwiązanie oznaczało dzielenie się winą za ewentualne nieprawidłowości (np. w razie wypadku), choć dbałość o bhp to obowiązek firm, a nie zatrudnionych. Ostatnia wersja złagodziła ten wymóg. Projekt przewiduje ostatecznie, że podwładny „organizuje stanowisko pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii” (nie przesądza więc jednoznacznie o odpowiedzialności).

– W naszej ocenie nawet z takiego brzmienia przepisu można jednak wyprowadzić wniosek, że w istocie pracownik ma taki obowiązek. Ostatecznie dostosowanie miejsca pracy do wymagań ergonomii najczęściej będzie wynikać z wymogu przestrzegania zasad bhp – uważa Edyta Defańska-Czujko, ekspertka BCC ds. prawa pracy.

Podobnie myśli Robert Lisicki. – Przy trybie zdalnym wciąż konieczne jest współuczestniczenie zatrudnionych w odpowiedzialności za organizację stanowiska. Dla przykładu – jeśli zatrudniony np. nie poinformuje o zmianie miejsca świadczenia zadań, to czy nadal pracodawca ma ponosić odpowiedzialność za ewentualny wypadek? – dodaje.

– Obecne brzmienie przepisu ma kompromisowy charakter. Z jednej strony pracodawca nie organizuje w omawianym przypadku stanowiska i nie ma do niego bezpośredniego dostępu. Z drugiej strony mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca odpowiada za bhp, a na zakres jego odpowiedzialności nie wpływają obowiązki zatrudnionych w tym względzie – wskazuje dr Szmit.