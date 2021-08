Stosownie do postanowień art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do tego rodzaju obowiązków należy nieodpłatne dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto zgodnie z art. 2377 par. 1 k.p. pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

Tak więc pracodawca zatrudniający pracowników administracyjno-biurowych wykonujących w ramach obowiązków służbowych czynności kontrolne na otwartej przestrzeni, co może skutkować zabrudzeniem ich własnej odzieży, zamiast wydawać odzież roboczą, może im wypłacać z tego tytułu ekwiwalent. Pracodawca nie może natomiast zastępować ekwiwalentem odzieży ochronnej, która powinna być wydana w naturze . Jeżeli więc w wyniku oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy stwierdzono potrzebę zapewnienia takiej odzieży, to pracodawca powinien ją pracownikowi zapewnić.

Przepisy nie precyzują, kto powinien określić, jakie czynniki szkodliwe należy analizować do poszczególnych stanowiskach pracy. W praktyce takiej oceny dokonuje się w trakcie identyfikacji zagrożeń podczas oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, przy czym najwięcej do powiedzenia w takim przypadku powinien mieć pracownik służby bhp.

Obowiązujący do 17 stycznia 2013 r. art. 209 kodeksu pracy (dalej: k.p.) zobowiązywał pracodawcę rozpoczynającego działalność do zawiadomienia okręgowego inspektora pracy – w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia tej działalności dokonać – o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zgłoszenia trzeba było dokonać również w przypadku zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Ponadto w terminie 30 dni od uzyskania statusu pracodawcy należało dokonać zgłoszenia inspektorowi sanitarnemu.

Jedynie podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są zobowiązane – na mocy ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021) – złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów. Muszą tego dokonać w formie pisemnej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest zobligowany złożyć w formie pisemnej wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, na co ma 30 dni od dnia powstania zmiany. W omawianym przypadku przepis ten jednak nie ma zastosowania.