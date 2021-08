Projektodawca wziął pod uwagę opinie zgłaszane w trakcie konsultacji i zmodyfikował m.in. cele, które uzasadniają przeprowadzanie badań trzeźwości. Będzie można je stosować, jeśli są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia (a nie jedynie ochrony mienia pracodawcy). To ważna zmiana, bo w wielu przypadkach spożywanie alkoholu lub przyjmowanie środków odurzających może wywoływać zagrożenie dla cudzego majątku , a nie tego należącego do zatrudniającego.

Istotne znaczenie ma też uszczegółowienie przepisów w zakresie urządzeń stosowanych do testowania zatrudnionych. Ma się ono odbywać przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Wymogi te zostały doprecyzowane w uzasadnieniu do projektu.

– Co istotne, wzorcowania nie przeprowadza się w serwisie, tylko w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Jeśli więc firma chce przeprowadzić badania trzeźwości zatrudnionych, musi mieć odpowiedni sprzęt. Może to oznaczać wydatek dla zatrudniających – wskazuje dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny i partner w Kancelarii Raczkowski.

– Nie wyklucza ono, że u danego pracodawcy jedynie część pracowników byłaby objęta kontrolą trzeźwości, co w praktyce oznacza, że dopuszczalne jest też sprawdzanie wszystkich zatrudnionych. Skoro przepisy wskazują jednak, że pracodawca określa grupy pracowników, którzy podlegają badaniom, to pojawia się pytanie, czy firma weryfikująca wszystkich podwładnych jako grupę ma wskazać całą załogę – dodaje mec. Dörre-Kolasa.

Projekt doprecyzowuje też kwestie płacowe. Jednoznacznie przesądza, że gdy badanie nie potwierdzi obecności alkoholu w organizmie pracownika, okres niedopuszczenia go do wykonywania pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności, za który zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia. Tym samym nie będzie on ponosił konsekwencji, jeśli podejrzenia pracodawcy co do jego stanu psychofizycznego okażą się niesłuszne.