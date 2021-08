Co do zasady łączna kwota kapitału będzie wynosić 12 tys. zł i będzie wypłacana w wysokości 500 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 projektu matka lub ojciec pozostający w związku małżeńskim będą jednak mogli otrzymywać to świadczenie w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie (przy tej drugiej opcji skróci się okres jego pobierania). We wniosku składanym do ZUS będą wskazywać miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacany kapitał. Będą też mieli prawo do zmiany wysokości wypłacanego im świadczenia, ale tylko raz w okresie jego otrzymywania.