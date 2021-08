O doprecyzowanie wymogów technicznych dla sprzętu używanego do badań zawnioskowała Państwowa Inspekcja Pracy. Jej zdaniem przepisy mogłyby wskazywać, że testy trzeźwości powinny być dokonywane za pomocą urządzeń spełniających wymagania oceny zgodności oraz skalibrowanych i zalegalizowanych prawnie. PIP podkreśliła, że kwestia wiarygodności pomiarów alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu jest fundamentalna – w szczególności w aspekcie ich dowodowości – bo na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które nie dają jednakowych wyników. Ma to znacznie, bo zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca ma być uprawniony np. do zastosowania kary porządkowej na podstawie tych pomiarów.

Ujednolicono też projektowany art. 221c kodeksu pracy, tak aby przesłanka przetwarzania danych osobowych pracowników poddanych badaniom odnosiła się do niezbędności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Uwagę na to zwrócił Urząd Ochrony Danych Osobowych (wymaga tego zasada minimalizacji danych). Uwzględniono także inną uwagę UODO dotyczącą upoważnień do przetwarzania danych związanych z badaniem trzeźwości. Urząd wskazywał, że taki wymóg nie wynika z RODO. Dodatkowo w kodeksie pracy zawarto wiele rozwiązań dotyczących danych osobowych szczególnych kategorii, w stosunku do których nie przewidziano w przepisach „specjalnego pisemnego upoważnienia” koniecznego do ich przetwarzania. Dlatego w celu zapewnienia spójności przepisów UODO zawnioskował o usunięcie wymogu posiadania pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych odnoszących się do informacji o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.