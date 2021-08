Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w swojej opinii zwróciło z kolei uwagę, że omawiany projekt nie zawiera jednoznacznych regulacji, które wprost wskazywałyby, że badanie stanu trzeźwości podwładnych przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba (a taki był główny cel wprowadzania zmian). Wywołuje to wątpliwości, czy samo przeprowadzenie testu wciąż nie będzie obowiązkiem policji lub straży miejskich. Zdaniem MSWiA projekt powinien jednoznacznie przesądzać, że wspomniane badanie przeprowadza we własnym zakresie zatrudniający lub upoważniona przez niego osoba, a funkcjonariusze – jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy żąda tego niedopuszczony do pracy podwładny lub pracodawca, który nie dopuścił zatrudnionego do wykonywania obowiązków. Resort podkreśla też, że należy doprecyzować przepisy, które przewidują możliwość przeprowadzania badania krwi (jako następstwa testów nielaboratoryjnych, np. przy użyciu alkomatu).