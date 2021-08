Kłopot w tym, że przepisy kodeksu pracy wskazujące na obowiązkowy charakter wysłuchania nie precyzują, w jaki sposób je przeprowadzić. Należy więc odwołać się do potocznego znaczenia słowa „wysłuchanie”. I tak uznając, że obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie pracownikowi takich warunków, w ramach których może on przy pomocy mowy wypowiedzieć się co do stawianych mu zarzutów. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że literalne, jak i potoczne rozumienie użytego przez ustawodawcę zwrotu „po uprzednim wysłuchaniu” wymaga od pracodawcy przeprowadzenia ustnego sposobu wysłuchania pracownika, który w tej właśnie formie ma największe możliwości wyjaśnienia kwestii spornych, jakie ewentualnie uzasadniają nałożenie kary porządkowej.