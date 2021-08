Likwidacja opcji składania ponagleń nie tylko ogranicza możliwości prostego zwalczania opóźnień w sytuacjach, kiedy jest to naprawdę uzasadnione, ale dodatkowo utrudnia dochodzenie roszczeń za opóźnienie urzędu. Pozbawiając pracodawców możliwości złożenia ponaglenia w sprawach zezwoleń na pracę, jednocześnie ograniczono możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Wynika to z tego, że pracodawcy zainteresowani uzyskaniem tzw. prejudykatu na potrzeby postępowania odszkodowawczego będą teraz niejako zmuszeni składać w pierwszej kolejności skargi na bezczynność do sądów administracyjnych. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu takiej skargi będą mogli dochodzić wypłaty odszkodowania. W praktyce oznacza to, że w celu uzyskania odszkodowania za opóźnienie pracodawca będzie musiał wytoczyć dwa procesy, których prowadzenie może zająć kilka lat. Sądy są bowiem nie mniej obciążone pracą niż urzędy. Oczywiście takie ukształtowanie przepisów będzie zniechęcać pracodawców do dochodzenia odszkodowań.