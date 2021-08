Jednym z najważniejszych problemów, na który zwracali uwagę przedstawiciele komitetu, jest brak kadr. – Bez lekarzy i medyków nie będzie leczenia. Leczą nie budynki i sprzęt, ale ludzie. W procesie terapeutycznym jesteśmy potrzebni wszyscy, a nas jest naprawdę mało. Za zapaść w ochronie zdrowia nie my będziemy odpowiadać, bo zgodnie z konstytucją to nie my jesteśmy odpowiedziani za zapewnienie dostępu do niej, tylko rząd – mówiła Grażyna Kubat, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Maciej Krawczyk zwracał zaś uwagę, że po raz pierwszy wszyscy pracownicy ochrony zdrowia postanowili połączyć siły. – Dotąd poszczególne grupy porozumiewały się z ministrem osobno, byliśmy tak rozgrywani, to było nieskuteczne – mówił.