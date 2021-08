Poznańska agencja zatrudnienia zwróciła się w maju 2019 r. do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na stanowisku pracownika przemysłowego w pracach prostych. Z uwagi na przeciągające się procedury w listopadzie 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność wojewody w sprawie rozpoznania wniosku. Domagała się też rekompensaty z uwagi na to, że przez brak decyzji nie mogła wywiązać się z umowy , przez co nałożono na nią karę.