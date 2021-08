Firma zapłaci z własnej kieszeni zaległe podatki i składki za pracownika zatrudnionego na czarno oraz dodatkową karę. Ma to dotyczyć każdego ujawnionego przypadku nielegalnego zatrudnienia, a nie tylko sytuacji, gdy sam zatrudniony zgłosi nielegalną pracę np. do Krajowej Administracji Skarbowej lub Państwowej Inspekcji Pracy. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustaw podatkowych, realizujący założenia Polskiego Ładu. Przedstawiciele rządu zapowiadali wprowadzenie takich zmian, ale projekt doprecyzowuje wcześniej przedstawiane propozycje (np. w zakresie należności składkowych).

W porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami projekt doprecyzował w tym zakresie m.in. przesłanki stosowania nowych przepisów . Wynika z niego, że omawiane rozwiązania będą dotyczyć przypadków stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia – w domyśle przez odpowiedni organ publiczny (np. inspekcję pracy) – a nie jedynie sytuacji, gdy do tego stwierdzenia dojdzie na skutek zgłoszenia przez samego zatrudnionego na czarno (choć oczywiście zmienione reguły mają zachęcać do tego zarobkujących w szarej strefie; konsekwencje poniesie bowiem wyłącznie firma).

Co ważne, omawiane rozwiązania będą miały zastosowanie do przypadków pracy na czarno zaistniałych od dnia wejścia w życie nowych rozwiązań (prawo nie działa wstecz).

Eksperci podkreślają, że po zmianach firmy będą podwójnie karane za zatrudnianie na czarno (brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów oraz przypisanie dodatkowego przychodu). Jednocześnie zatrudnieni, którzy godzą się na nierejestrowaną pracę – nierzadko dobrowolnie, z chęci otrzymania wyższej pensji do ręki – nie poniosą żadnych konsekwencji.

– Projektodawca nie wziął pod uwagę, że w sytuacji braku rąk do pracy to zatrudnieni mają większy wpływ na warunki zatrudnienia. Jeśli zależy im na umowie o pracę, to łatwo ją uzyskają. Często to jednak im samym zależy na zarobkowaniu w szarej strefie, bo np. mają długi i chcą uniknąć ich ściągnięcia lub obawiają się o utratę świadczeń z pomocy społecznej z powodu przekroczenia progu dochodów – wskazuje Łukasz Kozłowski.