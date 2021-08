Zakaz będzie więc szczelniejszy, ale niemałym kosztem. Poniosą go chociażby właściciele kwiaciarni, kiosków, sklepów z pamiątkami, piekarni, cukierni i placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna. Ich też będzie dotyczył wspomniany wcześniej wymóg dotyczący obrotów. Jeśli chcą otwierać swoje obiekty w niedzielę, to będą musieli wykazywać, że co najmniej 50 proc. przychodu uzyskują ze sprzedaży odpowiednio kwiatów, prasy lub biletów albo kuponów gier losowych, pamiątek lub dewocjonaliów, pieczywa, wyrobów cukierniczych, usług gastronomicznych. Aby to udowodnić, zostaną zobowiązani do prowadzenia miesięcznej ewidencji z podziałem na przychód z działalności przeważającej (np. właściciel cukierni – ze sprzedaży wyrobów cukierniczych) oraz pozostałej (czyli np. ze sprzedaży napoi i innych artykułów spożywczych). Czyli w praktyce kwiaciarka lub cukiernik będą musieli prowadzić dzieloną ewidencję przychodów po to, żeby sieci typu Biedronka lub Lewiatan nie mogły się podszywać pod działalność dopuszczoną w niedzielę i omijać ograniczenia.