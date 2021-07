– To już drugi rok, kiedy nasze płace zostały zamrożone. Obecnie wynagrodzenia 90 proc. pracowników zatrudnionych w sądach mieszczą się w przedziale od 2 tys. do 3,1 tys. zł netto. Średnio, wyłączając specjalistów od IT czy kierowników, wynagrodzenie wynosi 2550 zł netto – tłumaczy Edyta Odyjas, szefowa związku zawodowego.