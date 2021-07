Takie zezwolenie może zostać udzielone na trzy lata. Nietrudno zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w okresie jego ważności pracodawca chce zmienić wysokość wynagrodzenia zagranicznego pracownika. Jeżeli jest to zmiana na niekorzyść, to co do zasady (z pewnymi wyjątkami) będzie wymagane uprzednie uzyskanie nowego zezwolenia, uwzględniającego niższe wynagrodzenie. W przypadku gdy pracodawca chce zaproponować podwyżkę lub przyznać inne świadczenie oprócz podstawowego wynagrodzenia w postaci premii lub dodatku do wynagrodzenia, mimo iż jest to zmiana korzystna dla pracownika, powstaje pytanie, czy pracodawca może wprowadzić ją w życie bez uprzedniego dopełnienia dodatkowych formalności. Innymi słowy, jeśli zgodnie z umową o pracę pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż kwota wskazana w aktualnym zezwoleniu na pracę, to czy zezwolenie pozostanie ważne?