Zasady organizacji imprez w trakcie epidemii COVID-19 reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło wiele obostrzeń dla organizatorów i uczestników.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się przede wszystkim do definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

Mimo że na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi pracownik ma prawo do dwóch dni wolnych od pracy w związku z oddaniem krwi jako honorowy dawca, to jednak czas ten jest wykorzystywany przez pracownika wedle jego uznania i nie ma żadnego związku z pracą. Tym samym brak związku z wykonywaną pracą wyklucza możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca nie musi więc podejmować czynności zmierzających do określenia okoliczności i przyczyn wypadku zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zgodnie z art. 226 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Pojęcie ryzyka zawodowego zostało zaś zdefiniowane w par. 2 pkt 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi, że jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych powstających w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrony życia i zdrowia pracujących.

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego, a należą do nich m.in. metody: RiskScore, PHA (Preliminary Hazard Analysis), OWAS, RULA, Polskiej Normy PN-N-18002:2011 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”. Z uwagi na to, że pracodawca ma pełną dowolność wyboru metody, może wybrać tę, jaka będzie najbardziej adekwatna do prowadzonej działalności, organizacji pracy, występujących zagrożeń itp.