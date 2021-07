Ma to związek z wejściem w życie od 1 lipca nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830, ze zm.; dalej: ustawa o wynagrodzeniach), która wprowadziła nową siatkę płac. W wielu placówkach trwa jeszcze zbieranie danych potrzebnych do rozliczeń z NFZ, który ma sfinansować podwyżki . Są już jednak sygnały o licznych nieprawidłowościach.

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą wynagrodzenia wyliczane są na podstawie kwoty bazowej (obecnie to średnia krajowa) i wskaźnika przypisanego danej grupie zawodowej. W ostatniej noweli wskaźniki podwyższono, przyspieszono też wprowadzenie docelowej wartości płac (wcześniej były one stopniowo podnoszone). To oznacza znaczące wzrosty w niektórych grupach zawodowych.

– W ubiegłych latach podwyżki były niewielkie, często groszowe, jednak tym razem dla niektórych grup to już konkretne kwoty. Przykładowo w przypadku średniego personelu – np. techników analityki medycznej czy fizjoterapii – wynagrodzenia były na poziomie 2,8 tys. zł, teraz muszą wzrosnąć do ponad 3,7 tys. zł. To znaczący skok – mówi Urszula Michalska.

Jak się okazuje, część pracodawców ucieka się do takich sposobów jak dzielenie etatu sekretarki medycznej z pracą administracyjną, żeby dać połowę podwyżki, a nie całą, albo wręcz proponuje zmianę umowy o pracę – z sekretarki medycznej na specjalistę w administracji z bliżej nieokreślonym zakresem obowiązków. – W przypadku fizjoterapeutów do NFZ podaje się magistra, bo jest wymóg, że musi on być na zmianie, ale daje mu się wynagrodzenie technika, diagnostów zatrudnia się jako technologów, bo im można nie dać podwyżki – wymienia Urszula Michalska. I zastrzega jest to o tyle niezrozumiałe, że lecznice mają zagwarantowane środki z NFZ na ten cel. Mało tego, muszą się z nich rozliczyć, więc ich nie zaoszczędzą. – Oczywiście jeśli zdarzy się, że pracodawca tych pieniędzy nie otrzyma, to też będziemy interweniować – zapowiada.