– Taka wiedza umożliwiłaby skuteczniejsze zadbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych, klientów oraz kontrahentów. Pracodawca mógłby podjąć odpowiednie działania organizacyjne, np. skierować osoby niezaszczepione do pracy zdalnej, jeśli oczywiście umożliwia to rodzaj wykonywanych obowiązków, lub przenieść je na stanowiska niewymagające bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, klientami itp. – wskazuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Teraz przeszkodą ku temu są przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z kodeksem pracy zatrudniający może pozyskać informacje dotyczące stanu zdrowia pracownika, ale tylko za zgodą pracownika i z jego inicjatywy. Zwłaszcza ten ostatni wymóg znacząco ogranicza możliwość zdobycia wiedzy o przyjęciu szczepionki. W praktyce firmy starają się więc nieformalnie pozyskiwać takie dane , np. poprzez przyznawanie zatrudnionym dodatkowego dnia wolnego od pracy na przyjęcie preparatu lub wypłacanie dodatku finansowego z tego tytułu. Woleliby jednak mieć wyraźną podstawę do zdobywania wiedzy o tym, kto zdecydował się na skorzystanie z profilaktyki antycovidowej (m.in. dlatego, że przyznawanie gratyfikacji finansowej może prowadzić do dyskryminacji niezaszczepionych; przyjęcie preparatu przeciwko COVID-19 nie jest bowiem obowiązkowe, a niektóre osoby nie mogą z niego skorzystać z powodu przeciwwskazań).

Firmy argumentują swój postulat kwestiami bezpieczeństwa. Jako pracodawcy mają obowiązek dbania o bhp oraz życie i zdrowie zatrudnionych w miejscu świadczenia zadań. To uzasadnia – ich zdaniem – nie tylko konieczność pozyskiwania informacji o szczepieniu, ale także różnicowanie sytuacji zatrudnionych w zależności od tego, czy skorzystali z profilaktyki antycovidowej. Chodzi nie tylko o np. przeniesienie zatrudnionego do innej pracy, ale też – w niektórych sytuacjach – zwolnienie osób, które nie chcą się zaszczepić.

– Co ma zrobić np. właścicielka salonu kosmetycznego zatrudniająca cztery pracownice, z których jedna jest niezaszczepiona, a klienci podkreślają, że w związku z tym nie będą korzystać z usług? Ma zamknąć zakład ze stratą dla niej i pozostałych zatrudnionych? Pracodawca ma prawo – w zależności od poziomu ryzyka – do podejmowania odpowiednich działań, w tym w szczególnych przypadkach do rozwiązania umowy. Może np. starać się przenieść niezaszczepioną osobę na inne stanowisko, niewymagające kontaktu z klientem, ale jeśli ma taką możliwość – wskazuje prof. Męcina.

– Pracodawca nie pyta wprost zatrudnionego, czy przyjął szczepionkę, nie wymaga żadnych oświadczeń lub certyfikatów, a jedynie określa zasady organizacji pracy w szczególnych okolicznościach. W sposób dorozumiany przyjmuje, że skoro dana osoba przystąpiła do pracy na stanowisku z listy, to jest zaszczepiona. Jeśli firma dowie się, że zatrudniony jednak nie przyjął szczepionki, to – w niektórych okolicznościach – ma podstawę do co najmniej wypowiedzenia umowy, bo utraciła zaufanie do pracownika, który okłamał ją w tak istotnej kwestii – podkreśla prof. Gładoch.