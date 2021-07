Choć determinacja do protestów narasta, na przeszkodzie stoją przepisy. Członkom korpusu służby cywilnej z mocy ustawy nie wolno bowiem uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu. To jednak nie zniechęca związkowców. Michał Sobol, pełnomocnik związku Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, zapowiada, że mimo to protesty urzędników na ulicach rozpoczną się już we wrześniu, bo wtedy rząd, przyjmując projekt ustawy bud żetowej, będzie miał szanse naprawić swój błąd i objąć budżetówkę podwyżkami. Także Tomasz Ludwiński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” pracowników skarbówki, potwierdza, że jego organizacja pracuje nad kilkoma wariantami form sprzeciwu wobec zamrożenia płac. – Jeśli ludzie masowo wyjdą na ulice lub zaczną skrupulatnie wykonywać swoją pracę, co określa się strajkiem włoskim, to wszystkich nie powyrzucają, bo nie będzie miał kto pracować – mówi Robert Barabasz.