Przypomnijmy, że nowe przepisy mają dostosować działalność KZP do znowelizowanej wcześniej ustawy związkowej, która m.in. umożliwiła zrzeszanie się oraz przystępowanie do kas osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcom, samozatrudnionym). Uchwalone regulacje doprecyzują też prawa i obowiązki członków kas oraz pomoc, jaką ma im zapewnić pracodawca (w tym np. udostępnienie odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki oraz wsparcie przy jej transporcie do i z banku).