Przykład

W świetle stanowiska z 29 czerwca 2021 r. taki podział części B jest dopuszczalny, a jest on uzasadniony koniecznością weryfikacji szczególnych uprawnień i znacznie większą liczbą dokumentów ze sfer bhp oraz podnoszenia kwalifikacji w przypadku pracowników produkcyjnych i magazynowych.

Wydzielenie części może nastąpić także w stosunku do już prowadzonych akt, a zwłaszcza w procesie ich elektronizacji. Na przykład wydzielenie podczęści dotyczącej bhp w części B może być powiązane z nadaniem działowi bhp częściowego dostępu do e-teczki, co znacznie usprawni pilnowanie terminowości odbywania szkoleń i badań okresowych oraz umożliwi specjalistom z zakresu bhp sprawne działania bez konieczności angażowania działów kadr, w których są przechowywane akta osobowe, albo prowadzenia odrębnych rejestrów z takimi danymi. ©℗