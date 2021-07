SN stoi na stanowisku, że przy ocenie stopnia ciężkości naruszenia obowiązków pracowniczych należy brać pod uwagę dotychczasowy przebieg pracy oraz postawę pracownika. Jednak w przypadku pewnych zachowań, jeśli nie wystąpią wyjątkowe okoliczności łagodzące, nawet jednorazowe naruszenie może być podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jak zauważył SN w wyroku z 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I PK 275/12, mieniem pracodawcy w rozumieniu art. 100 par. 2 pkt 4 k.p. jest także mienie, którym pracodawca dysponuje z innych niż własność tytułów prawnych, w tym mienie porzucone na terenie jego zakładu. Nie ma też powodu do łagodniejszej oceny kradzieży dokonanej przez pracownika na terenie zakładu pracy na szkodę kontrahenta pracodawcy. W ocenie sądu bez znaczenia pozostaje, czy kradzież dotyczyła przedmiotu o znacznej wartości, skoro nawet przy drobnej kradzieży, która powoduje nieznaczny lub nawet zupełnie nieistotny uszczerbek majątkowy, dochodzi do naruszenia niemajątkowego interesu pracodawcy.

Innymi słowy, nie ma znaczenia dla zastosowania art. 52 par. 1 pkt 1 k.p., co dokładnie zabiera pracownik z zakładu pracy. Nie jest istotna przydatność przedmiotu ani to, czy pracodawca jest jego właścicielem. Zawsze takie zachowanie może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy tłumaczą się, że daną rzecz znaleźli na terenie firmy albo została im podrzucona do szafki przez współpracowników w celu ich dyskredytacji lub też dla żartu. Jednak zdaniem SN, wyrażonym w wyroku z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I PKN 361/99, zasada in dubio pro reo, obowiązująca w postępowaniu karnym i nakazująca, aby niedające się usunąć wątpliwości były rozstrzygane na korzyść oskarżonego, nie ma zastosowania w prawie pracy. SN podkreślił, że do zastosowania art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. nie ma znaczenia, czy czyn pracownika ma charakter wykroczenia, czy przestępstwa.