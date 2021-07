Pracownik może jednak nie zgodzić się na złożenie przez pracodawcę tego wniosku i ma na to siedem dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W przypadku nieotrzymania sprzeciwu od pracownika należy uznać, że wyraził on zgodę na transfer, co zobowiązuje pracodawcę do złożenia wniosku o wypłatę transferową. Jeżeli pracownik sprzeciwi się takiemu transferowi, środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK pozostaną na nim (na nich) do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.