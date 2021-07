Zgodnie z przepisami antykryzysowymi dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogło zostać przyznane w przypadku podmiotów, które nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Wątpliwości budziło więc, czy pracodawca może skorzystać jednocześnie ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń tych pracowników. Podobnie brak było jednoznacznej odpowiedzi, czy w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek w okresie wcześniejszym niż objęty dofinansowaniem możliwe jest uzyskanie dofinansowania do składek.