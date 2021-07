Kolejnym warunkiem jest spadek przychodu w rozumieniu prawa podatkowego. Trzeba podkreślić, że spadek ten musiał nastąpić z powodu epidemii. Wymóg ten zostanie uznany za spełniony, jeśli przychód był niższy o co najmniej o 40 proc. w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Oznacza to, że do przedsiębiorcy należy wskazanie, z którym miesiącem (wrześniem 2019 r. albo wrześniem 2020 r.) dokonuje porównania przychodu z miesięcy, w których obowiązywał lockdown.