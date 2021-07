Trybunał wskazał, że wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa, zakazująca noszenia wszelkich widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy nie stanowi bezpośredniej dyskryminacji, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia (na poszczególne wyznania, przekonania). Wynika to już z wcześniejszego orzecznictwa TSUE (m.in. wyrok z 14 marca 2017 r., G4S Secure Solutions, C 157/15). W praktyce jednak w omawianych przypadkach może dochodzić do dyskryminacji pośredniej, bo np. niektóre symbole są bardziej widoczne i dotyczą jedynie pracowników określonej płci (np. chusty noszone przez muzułmanki). W tym zakresie TSUE wskazał, że odmienne traktowanie w sposób pośredni może być uzasadnione wolą prowadzenia przez pracodawcę polityki neutralności wobec klientów lub użytkowników, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Polityka neutralności musi wynikać z rzeczywistej konieczności po stronie firmy w związku z uzasadnionymi oczekiwaniami klientów (co musi wykazać zatrudniający) oraz ewentualnych, niekorzystnych konsekwencji, jakie poniosłoby przedsiębiorstwo w razie braku takiej polityki. Dodatkowo regulacja ta musi być stosowana spójnie i konsekwentnie wobec zatrudnionych i ograniczać się tylko do rozwiązań, które są konieczne z punktu widzenia interesu firmy.