■ Pracodawcy uzyskają łatwiejszy dostęp do zezwoleń na zatrudnienie pracownika, skrócony zostałby też czas ich wydania. Wiąże się to z cyfryzacją wydawania zezwoleń. ■ Uwzględnienie preferencji geograficznych przy zatrudnieniu pracowników dla krajów sąsiedztwa wschodniego.■ Wydłużenie okresu, na jaki są wydawane zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.■ Ograniczenie umów o dzieło. Poprawa ściągalności składek na ubezpieczenia społeczne cudzoziemców. ■ Zapewnienie stabilności i odpowiedniego standardu zatrudnienia oraz ochrona przed nadużyciami wobec cudzoziemców zatrudnianych za pośrednictwem agencji zatrudnienia oraz nielegalnych i nieformalnych pośredników.■ W przypadku zwiększonego zapotrzebowania konkretnych branż na pracę robotników wykwalifikowanych zawieranie międzyrządowych porozumień dotyczących współpracy na rynku pracy.

■ Zwiększenie liczby cudzoziemców wykonujących zawody deficytowe, w tym medyczne.■ Dostęp cudzoziemców do rynku pracy powinien być w większym niż obecnie stopniu selektywny pod względem ich kwalifikacji (nie tylko tych wysokich, ale również obejmujących wykwalifikowaną pracę fizyczną) oraz sektorów, w których występują największe deficyty. ■ Wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią uzupełnianie kwalifikacji cudzoziemców pracujących w Polsce.■ Wspieranie przedsiębiorczości cudzoziemców w Polsce.

■ Przyciąganie do Polski cudzoziemców studiujących na kierunkach istotnych z punktu widzenia polityki rozwojowej państwa, w tym na technicznych i informatycznych. ■ Rozwój programów stypendialnych.■ Zachęcanie do pozostania w Polsce cudzoziemców kończących studia na polskich uczelniach. Stworzenie zachęt dla cudzoziemców, będących absolwentami polskich studiów stacjonarnych, np. poprzez zmiany w prawie pobytu lub umożliwienie rejestracji jako osoba bezrobotna. ■ Ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla absolwentów studiów niestacjonarnych.■ Usprawnienie procesu uznawania kwalifikacji oraz zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych.■ Umożliwienie podejmowania studiów podyplomowych bez uprzedniej nostryfikacji zagranicznych dyplomów.

■ Integracja cudzoziemców planujących dłuższy pobyt w Polsce.Kluczowymi elementami programów powinny być nauka języka polskiego (przy czym metodyka nauczania i certyfikowania znajomości języka powinna uwzględniać specyfikę pracy z cudzoziemcem) oraz szeroko rozumiana wiedza o Polsce. Programy powinny być realizowane na zasadzie dobrowolności i zaangażowania cudzoziemca (co do zasady również finansowego).■ Upowszechnienie modelu centrów integracji cudzoziemców, działającego na zasadzie one stop shop. Oznacza to, że cudzoziemiec w jednym miejscu może otrzymać wszelkie niezbędne informacje ważne z jego punktu widzenia, załatwić sprawy urzędowe lub uzyskać specjalistyczną pomoc. ■ Poprawie dostępności do mieszkań dla imigrantów i reemigrantów sprzyjać będzie wprowadzenie do prawodawstwa instytucji społecznych agencji najmu w celu wynajmowania mieszkań osobom spełniającym kryteria społeczne określane przez gminę z możliwością dopłaty do czynszów. ■ Wskazane jest uwzględnienie w opracowywanych programach integracyjnych i kursach adaptacyjnych elementów dotyczących polskiego porządku prawnego, obowiązujących zasad i reguł społecznych oraz polskich obyczajów.■ Planowane jest podjęcie działań informacyjnych, mających na celu uświadomienie cudzoziemcom konsekwencji nielegalnego wyjazdu do innego państwa UE w toku prowadzonego postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.

■ Rozwijanie systemów teleinformatycznych, w tym budowa rozwiązań zapewniających organom kompleksowy dostęp do danych cudzoziemców, a także rozwój biometrycznych narzędzi identyfikacji, dążenie do możliwie pełnej elektronizacji procedur legalizacji pracy i pobytu w celu pracy oraz interoperacyjności baz danych funkcjonujących w różnych resortach. ■ Utrzymane byłoby w dalszym ciągu wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę przez urzędy wojewódzkie, ale rozważone zostaną zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca.■ Wzmocnienie działań służb kontrolnych, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.■ Umożliwienie Straży Granicznej nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy czy rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.■ Zapobieganie zagrożeniom związanym z dostępem cudzoziemskich pracowników i studentów do ekskluzywnej wiedzy, technologii, obiektów istotnych z punktu widzenia państwa.Minimalizowaniu ryzyka posłuży usprawnienie procesu sprawdzania i opiniowania cudzoziemców przez uprawnione do tego służby (z uwzględnieniem narzędzi elektronicznych) oraz procesu cofania czy unieważniania tytułów pobytowych osobom uznanym za zagrożenie dla bezpieczeństwa.