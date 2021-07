Widać też pierwsze zwiastuny pokazujące, że wyzwaniem będzie znalezienie osób uczących religii i etyki. Przypomnijmy, resort edukacji chce wprowadzić obowiązek chodzenia na jeden z tych przedmiotów i znieść obowiązującą jeszcze tzw. opcję zero, czyli możliwość rezygnacji z obu. Na razie w bazie kuratoriów jest 161 ofert dla nauczycieli religii i 58 dla etyków. Dziś według MEiN etyki uczy 3936 osób, co przekłada się na 707,11 obsadzonych etatów z godzinami ponadwymiarowymi. Tymczasem wszystkich szkół w kraju jest ponad 35 tys. – To sygnał, że zapowiedź ministra edukacji na temat obowiązkowej religii lub etyki została poważnie odebrana przez władze szkół. Nikt nie chce czekać do ostatniej chwili z naborem nauczycieli do tych przedmiotów. Szczególnie że jest wśród nich duży deficyt. Mowa zwłaszcza o etykach. Ten kierunek nie był wspierany w ostatnich latach w szkołach wyższych – zauważa Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.