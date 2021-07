– Służba cywilna już dawno padała łupem politycznym. Jeśli na podobnych stanowiskach, np. specjalistów, jedna osoba zarabia 4 tys. zł, a druga znacznie więcej, to pojawia się wątpliwość, co wpłynęło na takie decyzje kadrowe – mówi Mariusz Witczak, członek Rady Służby Cywilnej.

Dane były zbierane od początku 2018 r. do końca czerwca 2020 r. Zdaniem autorów raportu nie pozwalają one jednoznacznie stwierdzić, czy w tym okresie podejmowano działania w celu zapewnienia równego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości (art. 183c kodeksu pracy), za wyjątkiem jednego aspektu, czyli równości wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami, nie odnosi się to jednak do dbałości o równe wynagrodzenie na równorzędnych stanowiskach. Natomiast analiza jednoznacznie wskazuje na rozbieżności, czasem dość znaczące, które w wypadku osób nowo zatrudnionych mogą świadczyć o niejednolitym systemie wynagradzania.

Większość urzędów w kwestii ustalania wynagrodzeń odnosi się do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 689 ze zm.). Jednak – jak wynika z raportu – rozpiętość między mnożnikami jest duża, np. prawie czterokrotność w wypadku wyższych stanowisk (dyrektorskich), czy nawet sześciokrotność w wypadku stanowisk koordynujących czy samodzielnych.

Wskazane rozporządzenie zawiera tabele tzw. mnożników kwoty bazowej, na podstawie których ustala się wynagrodzenia w służbie cywilnej. Pracownik, który miałby w umowie np. mnożnik 1,0, otrzymywałby 2031,96 zł (obecna wysokość kwoty bazowej). W przypadku ministerstw, które do raportu podały osobno dane dla dyrektorów i ich zastępców, okazało się, że najniższy mnożnik w 2019 r. otrzymał dyrektor resortu spraw zagranicznych (5,0), najwyższy w Ministerstwie Rozwoju (7,28). W 2020 r. najniższy mnożnik miał dyrektor w Ministerstwie Edukacji (5,2), najwyższy w resorcie aktywów państwowych (5,63). Z kolei jeśli chodzi o wynagrodzenia zastępców, najwyższy w 2019 r. był mnożnik w Ministerstwie Rozwoju (5,56), a najniższy w resorcie sprawiedliwości (4,75). Natomiast na stanowisku radcy ministra mnożniki dla nowo zatrudnionych osób kształtowały się od 2,66 w MSWiA do 5,02 w Ministerstwie Rozwoju (w 2019 r.).

Na stanowisku starszego specjalisty widać dużą rozpiętość wynagrodzeń w poszczególnych urzędach – od niecałych 3,7 tys. zł w Ministerstwie Zdrowia do ok. 10,4 tys. zł w MSWiA. Podobnie duże różnice między minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem występują na stanowiskach głównego specjalisty – od 2–3 tys. zł do prawie 12 tys. zł (najwyższe wynagrodzenie osiągnął główny specjalista w MZ – 13,3 tys. zł), czy radcy ministra, gdzie zaobserwowano różnice rzędu 300 proc. m.in. w MSZ i MZ. W 2019 r. radca zarabiał od 3,2 tys. zł w ówczesnym Ministerstwie Cyfryzacji, do ok. 25 tys. zł w MEN. Nierówność płacowa występuje nie tylko między urzędami, ale również w ramach tych samych instytucji. Rozpiętość płacowa pozwala na takie rozwiązania.