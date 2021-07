Ministerstwo Finansów podało "Rzeczpospolitej" szczegóły zmian w podatkach, które mają ograniczyć szarą strefę. "Proponuje, aby pracownik, który przyzna się do pracy na czarno, był zwolniony z PIT od uzyskanego w tym czasie dochodu. Zapłaci go, wraz z odsetkami, pracodawca. Czeka go też dodatkowa sankcja: podatek od minimalnego wynagrodzenia. Tych wydatków nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów" - wyjaśnia dziennik.

Resort finansów chce w ten sposób wspierać legalne zatrudnienie. "Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę na czarno. W razie wykrycia tego procederu, to pracownik musi odprowadzić niezapłacony od swojej pensji podatek z odsetkami. Do tego odpowiada karnie za niezadeklarowanie podatku. Chcemy całkowicie odwrócić tę sytuację" - pisze MF dla "Rz".