– Atmosfera w urzędach jest fatalna. Jeszcze nie tak dawno otrzymywaliśmy dodatkowe pieniądze do pensji zasadniczej – średnio po 500 zł na etat, bo pracy coraz więcej, a zarobki w regionach małe. Teraz okazuje się, że drugi rok z rzędu nie mamy co liczyć na wzrost wynagrodzeń, choćby nawet o wskaźnik inflacji, który według rządowych zapowiedzi ma wynieść ok. 3 proc. – mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.