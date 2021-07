Spółka zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wskazała, że warsztat to tylko jedno z wielu pomieszczeń, w których wykonywana jest praca na terenie zakładu. Nie jest to jednak budynek, lecz tymczasowa wiata, do której nie sposób dobudować przylegającego ściśle ustępu, m.in. ze względów technicznych. Ponadto pracodawca zwrócił uwagę, że pracownicy wykonujący obowiązki w wiacie mają dostęp do pomieszczeń ustępowych w budynku biurowym położonym na terenie zakładu pracy. Znajduje się on w odległości ok. 20 m od hali. Pomieszczenia w budynku są o wiele bardziej komfortowe dla pracowników, niż byłyby np. toalety przenośne umieszczone przy namiocie czy inne prowizoryczne rozwiązania.