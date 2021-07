Polska, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Słowenia, Słowacja to kraje, w których wynagrodzenie minimalne zwiększyło się w tym roku powyżej 5 proc. Średni wzrost dla krajów UE , które mają tego rodzaju mechanizm, to 3 proc. Tu wyraźnie widać wpływ pandemii, bo w 2020 r. było to 8,4 proc. – wskazują autorzy raportu z Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Niemniej tylko cztery kraje z 21 zamroziły wynagrodzenie minimalne: Belgia, Hiszpania, Grecja i Estonia. Pozostałe (Portugalia, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Francja, Irlandia, Chorwacja, Rumunia, Malta, Czechy i Węgry) odnotowały wzrost, ale mniejszy – między 1 a 5 proc. Eurofund wskazuje, że od dekady tempo podwyżek najniższego uposażenia jest szybsze niż średniego, a „wyjątkowy wzrost” jest widoczny w krajach naszego regionu. Oprócz Polski są to Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Czechy i kraje bałtyckie. – W krajach o dużej dynamice wzrostu płacy minimalnej jest silne przekonanie, że to będzie stymulowało wzrost wynagrodzeń od dołu. Jest wiele badań, które pokazują, że w momencie podnoszenia płacy minimalnej wzrastają wynagrodzenia w całym dolnym obszarze dochodów – mówi Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwraca uwagę, że ta strategia nie może trwać w nieskończoność. – Ważne jest, by płaca minimalna nie rosła szybciej niż produktywność w gospodarce – dodaje.