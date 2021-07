To zresztą nie pierwsze podejście do uregulowania tej kwestii. W sejmowej zamrażarce utknęły senacki projekt ustawy o dodatku do emerytury dla osób, które przez co najmniej 20 lat były czynnymi członkami OSP (zakłada 20 zł za każdy rok udziału w akcjach ratowniczych) i obywatelski projekt ustawy zakładający, że 20 zł za każdy rok udziału w akcjach ratowniczych miałyby otrzymywać do emerytury osoby, które przez co najmniej 10 lat były członkami OSP. Pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 3/2020 i nr 240/2020.