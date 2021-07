Znaczenie będzie miał także art. 111 k.p., gdzie postanowiono, że przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Należy zauważyć, że do zastosowania kary porządkowej nie wystarcza samo formalne naruszenie określonych reguł pracowniczych, zachowanie to musi mieć bowiem charakter zawiniony. Zwraca się na to uwagę w orzecznictwie sądowym. W wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VI P 568/16, wskazano, że do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej nie wystarcza bezprawność jego zachowania. Konieczne jest, aby działanie lub zaniechanie pracownika było w danej sytuacji zawinione. Co prawda ustawodawca nie przewiduje wprost, że wina jest jedną z przesłanek odpowiedzialności porządkowej pracowników, jednak z art. 111 k.p. wynika, że przy stosowaniu kary porządkowej bierze się pod uwagę m.in. stopień winy pracownika. Wina będzie z reguły występowała w formie umyślnej, choć nie można wykluczyć nieumyślnej. Wykroczenie porządkowe popełnione będzie nieumyślnie, jeżeli pracownik, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia wykroczenia porządkowego przewidywał albo mógł przewidzieć, np. pracownik spóźnia się do pracy lub zapomina wpisać się na listę obecności.