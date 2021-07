Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Przepisy tego rozporządzenia zobowiązują pracodawcę zatrudniającego pracownika, który uległ wypadkowi, aby po uzyskaniu zawiadomienia o zdarzeniu powołał zespół powypadkowy (co do zasady składający się z pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy). Jego zadaniem jest ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia nie wynika, aby spełniało ono co najmniej jedną przesłankę wynikającą z definicji wypadku przy pracy, a tym samym, aby mogło zostać za takie uznane. To, że do zdarzenia wypadkowego doszło na terenie zakładu pracy nie przesądza o uznaniu go za wypadek przy pracy. Brak związku z wykonywaną pracą wyklucza możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Tak więc opisane zdarzenie nie będzie kwalifikowało się jako wypadek przy pracy ze względu na brak związku z pracą.