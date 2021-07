Warto w tym miejscu podkreślić, że choć z tych przepisów wprost to nie wynika, to jednak dla skuteczności umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Zwrócono na ten aspekt uwagę m.in. w wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r., sygn. akt VII Pa 10/14, gdzie przedmiotem oceny sądu był zbliżony stan faktyczny. Oceniając podaną sprawę, sąd m.in. wskazał, że powierzenie pracownikowi mienia następuje na podstawie inwentaryzacji, która dla przejmującego mienie ustala stan zerowy, czyli punkt wyjścia do późniejszych rozliczeń, bo inwentaryzacja początkowa i końcowa daje możliwość wyliczenia ewentualnego niedoboru w mieniu. W uzasadnieniu podkreślono także, że brak takich czynności świadczy o wadliwym powierzeniu mienia, co uniemożliwia ustalenie wysokości szkody z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone na zasadach wynikających z art. 124 k.p. Ostatecznie sąd wskazał, że w tego rodzaju sytuacji pracownik jest zwolniony z odpowiedzialności za szkodę w pełnej wysokości.