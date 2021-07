Tak się stało w przypadku byłego głównego inżyniera inwestycji w hucie. Został on zwolniony z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednak sąd pracy, do którego się odwołał, uznał dyscyplinarkę za niezgodną z prawem, a wytoczona mężczyźnie sprawa karna, w której zarzucano mu działanie na szkodę przedsiębiorstwa i oszustwa, zakończyła się prawomocnym uniewinnieniem od wszystkich zarzutów. Pracownik wytoczył więc przeciwko hucie powództwo o zapłatę odprawy w podwójnej wysokości, co dało w efekcie kwotę prawie 2 mln zł. Sądy co do zasady zasądzały prawo do odprawy, ale kwoty różniły się radykalnie – najpierw inżynier uzyskał ok. 950 tys. zł, potem sąd II instancji obniżył zasądzoną kwotę do zaledwie 9 tys. zł, wskazując, że w toku procesu mężczyzna wycofał się z roszczenia o przywrócenie do pracy, ograniczając się tylko do odszkodowania i to odszkodowanie mu zasądzono.