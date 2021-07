Oczekują ponadto utworzenia szybkiej obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości w zakresie przestrzegania prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. – Kraje takie jak np. Czechy, Dania, Irlandia i Niemcy od 2020 r. wdrożyły strategiczne przepisy przyspieszające procedury imigracyjne, co jest związane z długoterminową polityką tych państw w zakresie kształtowania migracji. Celem przyspieszonych procedur jest zapewnienie przedsiębiorcom konkurencyjnych rozwiązań w zakresie mobilności pracowników, co przekłada się na ich pozytywny rozwój i zapewnia firmom dostęp do pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy nie są dostępni na lokalnym rynku pracy – wyjaśnia Maciej Witucki.