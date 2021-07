W wielu obszarach podjęliśmy już działania. O wszystkich informujemy na bieżąco na głównej stronie urzędu miasta, w mediach oraz na moim profilu publicznym na Facebooku. Na przykład, aby umożliwić kobietom powrót do pracy, wdrożyliśmy program żłobkowy i w ciągu roku podwoiliśmy liczbę bezpłatnych miejsc. Zapewniamy teraz większości dzieci w wieku do lat 3 dostęp do bezpłatnej opieki instytucjonalnej. W zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej zapoczątkowaliśmy również program „Mama warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVID-19”. W tym roku będzie on kontynuowany – ma za zadanie pomóc młodym matkom przebywającym na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym wrócić na rynek pracy , a także wspomóc te, które straciły swoje stanowisko w związku z kryzysem wywołanym pandemią. W obszarze dostępu do usług medycznych zwiększyliśmy finansowanie programu in vitro, wprowadziliśmy darmowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12-latków oraz szczepienia na grypę dla kobiet w ciąży. Uruchomiliśmy dwa gabinety ginekologiczne dla kobiet z niepełnosprawnościami, jak i bez tzw. klauzuli sumienia. Do tego dochodzą działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.