W razie przeniesienia służbowego do innego urzędu również nie dochodzi do ustania stosunku pracy, czyli przerwania ubezpieczenia chorobowego – bowiem nie jest wydawane świadectwo pracy , a akta osobowe wraz z dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przechodzą do nowego urzędu za pracownikiem. Jeśli nie doszło do zmiany wymiaru czasu pracy w docelowym urzędzie, to mimo formalnej zmiany płatnika składek przyjmuje się do podstawy zasiłkowej zarówno wynagrodzenie od poprzedniego płatnika, jak i obecnego.