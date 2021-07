Niewątpliwie pojazdy stanowiące własność pracodawcy stanowią jego mienie, które powinno podlegać ochronie ze strony pracownika, co powinno przejawiać się m.in. w prawidłowym użytkowaniu służbowego pojazdu. W sytuacji zaś, gdy zachowanie pracownika powoduje straty w mieniu, to taki stan rzeczy może być przyczyną utraty zaufania do tego pracownika. W tym miejscu warto odnotować stanowisko zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 13 lipca 2016 r., sygn. akt I PK 187/15, w którym wskazano, że utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Wynika z tego, że nie tyle istotna jest sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, co przyczyny, które ją spowodowały.