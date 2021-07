W art. 133 ust. 1 ustawy o PPK przyjęto, że jej przepisów może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go przepisami ustawy o PPK (w przypadku spółki, o której nowa w pytaniu, 1 stycznia br.) prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie, oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia . W przypadku łącznego spełnienia tych przesłanek podmiot zatrudniający mógł nie wdrażać PPK. Zależało to od jego decyzji. Jeśli chciał, mógł uruchomić PPK.