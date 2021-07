Komisja wskazuje, że mimo postępów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal jest wiele do zrobienia. Co prawda liczba śmiertelnych wypadków przy pracy zmniejszyła się w UE o ok. 70 proc. (od 1994 r. do 2018 r.), ale nadal rocznie dochodzi do 3,3 tys. śmiertelnych wypadków i 3,1 mln tych bez ofiar śmiertelnych, ponad 200 tys. pracowników umiera z powodu chorób związanych z pracą.