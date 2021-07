Jak już wspomniano wcześniej, właściwe planowanie urlopu jest szczególnie istotne w kontekście pracy komisji bhp. Mimo że przepisy tego bezpośrednio nie regulują, trudno przyjąć, aby prawidłowym postępowaniem była sytuacja, gdy komisja przystępuje do pracy w bardzo okrojonym składzie, bo pracownicy korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego. W żadnym razie przywilej zasiadania w komisji bhp nie jest ograniczeniem prawa do urlopu co do jego wymiaru. Niezbędne jest więc wypracowanie kompromisu, który z jednej strony będzie gwarantował organizowanie posiedzeń komisji w pełnym składzie, a z drugiej uwzględniał preferencje urlopowe pracowników. Jak już wskazano, posiedzenia komisji bhp odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Jeśli u pracodawcy praktyką są częstsze posiedzenia komisji – np. raz w miesiącu – nic nie stoi na przeszkodzie, aby ograniczyć częstotliwość posiedzeń komisji w okresie letnim – pamiętając jednak o minimalnej częstotliwości posiedzeń.