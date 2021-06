odpowiedź

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (14 dni z rzędu, zarówno dni pracy, jak i wolne), i to jest jedyne kryterium wypłaty świadczenia . Nie stosuje się tu przesłanek socjalnych ani innych, takich jak staż pracy, urlop bieżący lub zaległy.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika (w warunkach normalnych, szczególnych lub w szczególnym charakterze, na warunkach przewidzianych dla młodocianych), z tym że wysokość świadczenia dla pracowników niepełnoetatowych (z wyjątkiem młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W 2021 r. odpis podstawowy wynosi 1550,26 zł i ta kwota odpowiada wysokości świadczenia urlopowego dla pełnego wymiaru. Jednakże ustawodawca wyznaczył tylko górną granicę świadczenia, a tym samym nie nakazuje wypłacać go bezwzględnie w wysokości odpisu. Dlatego można wypłacać świadczenia urlopowe w wysokości niższej. Świadczenie ma charakter roszczenia, co oznacza, że można dochodzić jego wypłaty na drodze sądowej. Prawo do świadczenia urlopowego nie przechodzi na rok następny.