Zasiłek wyrównawczy to specjalny rodzaj świadczenia z ubezpieczenia chorobowego określony w art. 23 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Przysługuje on pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji będzie niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia . Rehabilitacji zawodowej są poddawani pracownicy ze zmniejszoną sprawnością, którzy utracili czasowo zdolność do pracy i wymagają adaptacji do pracy. Ustawa zasiłkowa posługuje się wyrażeniem „pracownik”, dlatego w opisywanym przypadku zleceniobiorca zasiłku nie otrzyma.