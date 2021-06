Osoby te nie mają jednak racji. Nawet jeśli nie odłożą tyle, aby oszczędności te stanowiły znaczący dodatek do ich świadczenia po zakończeniu aktywności zawodowej, zawsze mogą wykorzystać je na inne istotne dla siebie potrzeby. I to w każdej praktycznie chwili. Bo choć celem PPK jest budowanie oszczędności, które mają stanowić finansowe zabezpieczenie osób zatrudnionych po zakończeniu ich aktywności zawodowej, nie oznacza to, że uczestnik programu musi czekać do określonego wieku albo do przejścia na emeryturę, aby ze zgromadzonych pieniędzy skorzystać.