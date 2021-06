Przedsiębiorcy pytali też, w jaki sposób zostaną poinformowani o kwocie składek, jaką powinni zapłacić za dany miesiąc. ZUS zaproponował, aby płatnicy składek przekazywali jednolity plik ubezpieczeniowy do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Po jego otrzymaniu organ rentowy ma rozliczyć składki w ciągu pięciu dni. O efekcie poinformuje płatnika na jego profilu w PUE, tzn. wskaże ustaloną podstawę wymiaru i wysokość należnych składek za ubezpieczonych oraz łączną kwotę do zapłaty. Jeżeli płatnik nie zgodzi się z rozliczeniem, będzie miał prawo do złożenia reklamacji.